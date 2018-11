Europese leiders keuren (in sneltempo) Brexitakkoord goed in Brussel

De Europese leiders hebben in Brussel het ontwerpakkoord voor de Brexit goedgekeurd. Dat is zoals verwacht. De moeilijkste horde voor Brits premier Theresa May moet nog komen, wanneer ze haar eigen parlement moet overtuigen van het akkoord.

De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 overige lidstaten van de Europese Unie hebben het echtscheidingsakkoord met Groot-Brittannië en een politieke verklaring over de toekomstige relaties ondersteund. Dat heeft Europees president Donald Tusk meegedeeld.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations. — Donald Tusk (@eucopresident) November 25, 2018

Tusk leidt zondag een buitengewone top in Brussel waar de Europese leiders hun fiat moesten geven voor het akkoord over de boedelscheiding met Groot-Brittannië en een politieke verklaring over de relaties na het Britse vertrek. Dat gebeurde in ijltempo. Na amper een halfuur tweette de Europese president dat de leiders het licht op groen zetten.

Gibraltar

De voorbije dagen bleek Gibraltar nog een struikelblok. Dat is een Britse enclave in Spanje. Dat laatste land dreigde met een veto tegen het Brexitakkoord als de wensen van Spanje over de dwergstaat niet zouden worden ingewilligd. Zaterdag werd dan een overeenstemming bereikt tussen Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Spanje besloot zijn veto op te heffen en de weg voor een goedkeuring van het Brexitakkoord open lag.

“Best mogelijke akkoord”

Premier Charles Michel noemt het akkoord “het best mogelijke gezien de omstandigheden”. Ook Europees Commissievoorzitter had het al “het beste mogelijke akkoord genoemd”.

“Wat op tafel ligt, is de vrucht van een gigantisch werk”, zei premier Michel. “Maar we moeten ons ervan bewust zijn dat ook het Britse parlement deze tekst moet goedkeuren”, benadrukte Michel. “Dat is het moment van de waarheid. Ik hoop dat de tekst goedgekeurd geraakt. Ik ben niet zeker, maar ik hoop het.”

Net als verschillende andere leiders weigerde Michel in te gaan op de vraag wat er gebeurt als het Lagerhuis het akkoord verwerpt. “Ik ben niet van plan een antwoord te geven op hypothetische vragen”, zei hij. “Maar ik heb niet de indruk dat er nog marge bestaat.”

Tweede deel wordt moeilijker

In het tweede bedrijf van de top schuift de Britse premier Theresa May aan. Ze zal zich met de Europese leiders beraden over de volgende stappen in het echtscheidingsproces. Het grootste obstakel belooft dus de goedkeuring in het Britse parlement te worden. Zowel de oppositiepartijen als een deel van de conservatieve achterban van May kant zich tegen de deal. Eerder stapten al een aantal ministers op uit onvrede met de deal.

Keurt het Britse parlement het Brexitakkoord goed, dan kunnen de onderhandelingen van start gaan over de toekomstige Brits-Europese handelsrelaties.

Open brief

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben zondag voor aanvang van de buitengewone top de Britse parlementsleden opgeroepen om hun fiat te geven voor het echtscheidingsverdrag met de Europese Unie. “Als ik een Brits parlementslid zou zijn, zou ik dit goedkeuren”, zo verwoordde de Nederlandse premier Mark Rutte het.

Ook EU-onderhandelaar Michel Barnier deed al zo’n oproep. “Het is nu tijd dat iedereen - iedereen - zijn verantwoordelijkheid neemt”, zei hij. “Deze deal is noodzakelijk om vertrouwen te bouwen tussen de EU en het VK na de brexit.”

Eerder had premier May zelf al in een open brief haar landgenoten opgeroepen om zich achter de deal te scharen. Sinds een paar dagen wendt May zich vaker tot het grote publiek en het bedrijfsleven. Britse media vermoeden dat ze op die manier de druk wil verhogen op het parlement in Londen. Die stemming vindt normaal gezien midden december plaats.

29 maart 2019

Het echtscheidingsakkoord moet ervoor zorgen dat Groot-Brittannië op 29 maart 2019 op een geordende manier de Europese Unie verlaat. Behalve het Britse Parlement, moet ook het Europese Parlement het Brexitakkoord goedkeuren. Die stemming vindt begin 2019 plaats en zal wellicht op een ‘ja’ uitdraaien, zei voorzitter Antonio Tajani zondag.

Eenmaal het Brexitakkoord definitief wordt goedgekeurd, treedt een overgangsperiode tot eind 2020 in werking.

DIT STAAT ER IN HET AKKOORD:

