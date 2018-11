“Ik voelde zijn ogen branden in mijn rug. Zonder jou was ik niet ontsnapt aan aanranding of erger”

“He, schatje! Zes minuten al voelde ik zijn ogen branden in mijn rug. Door af en toe een obsceen woord te roepen, probeerde hij mijn aandacht te trekken.” Aan het woord is een jonge vrouw die zich doodsbang in een metrostel in New York bevond. Achter haar stond een man die haar koste wat kost voor zich wou winnen. Maar dat was buiten die ene onbekende reddende engel gerekend.

De jonge vrouw - die haar naam niet vermeldt - was op weg naar vriendinnen toen ze in het metrostation werd lastiggevallen door een man. Hij riep haar voortdurend toe en kwam zo dicht mogelijk bij haar staan tijdens het wachten op de metro.

“Ook na het opstappen kwam hij recht tegenover me zitten”, schrijft ze op Reddit. “Ik voelde me zo angstig dat ik er misselijk van werd. Ik besliste dan maar te gaan rechtstaan bij een groepje andere mensen.”

“Alles oké?”

Daar stond een man, die al even doorhad wat er gaande was. Hij aarzelde niet en begon een praatje te slaan met de zichtbaar paniekerige jongedame.

“Plots zei hij tegen mij: Hey Lauren, ga je ook naar het feestje van Jeff? Ik was even in de war omdat mijn naam helemaal niet Lauren is. Maar na tien seconden besefte ik waar hij mee bezig was, dus antwoordde ik ja. Hij zei: perfecte timing, dan kunnen we samen gaan. Waar was je van plan om af te stappen?”

De man ging rustig door met zijn plannetje en overhandigde de jonge vrouw zijn gsm. “Kijk wat Jeff me heeft gestuurd, zei hij. Hij toonde me een notitie waarop stond “alles oké met jou?” en hij gaf me zijn gsm door zodat ik kon antwoorden.”

Hulp nodig

Zij vertelde hem vervolgens dat ze lastiggevallen werd en dat ze hulp nodig had om weg te geraken van die ene man. Dus beslisten ze om samen af te stappen in hetzelfde metrostation.

“Hij stapte samen met me af en bracht me veilig naar het appartement van mijn vriendinnen”, schrijft ze verder. “En dat terwijl hij eigenlijk pas veel verder moest afstappen. Maar door zijn snelle handeling kon ik wel wegkomen van die ene man.”

Reddende engel

De jongedame sluit het berichtje af met een bedanking voor de man die haar zo goed geholpen heeft. De man die voorkomen heeft dat ze het zoveelste slachtoffer zou geworden zijn van aanranding. Of erger.

“Ik ben zo dankbaar dat er mannen zijn zoals jij die zich bewust zijn van dergelijke situaties. In New York zijn de meeste mensen nochtans heel erg op zichzelf. Dus dank je wel, Michael, waar je ook bent. En sorry dat je door mij te laat gekomen bent. Maar je was mijn reddende engel.”