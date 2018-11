Volwassen asielzoeker doet zich wekenlang voor als tiener en mengt zich in klas tussen vijftienjarigen

In Groot-Brittannië heeft een volwassen asielzoeker zich zes weken lang voorgedaan als tiener. Tijdens die periode mengde hij zich tussen leerlingen van vijftien op de schoolbanken van een middelbare school. De man riskeert het land uitgezet te worden.

De asielzoeker werd om een nog onduidelijke reden aanzien als een tienerjongen. Zo werd hij zelfs toegelaten op Stoke High School, een middelbare school in de Engelse stad Ipswich.

Foto: Facebook

Daar sloegen de leerlingen vrij snel alarm. Zo deelde een van hen een foto van de man op sociale media. “Hoe kan het dat er een dertigjarige man in onze les wiskunde zit?”, schreef hij erbij.

Bovendien had de man ook zelf een account op Facebook - dat inmiddels verwijderd is - waarop enkele foto’s duidelijk aantoonden dat hij allesbehalve een minderjarige leerling is.

Volwassen asielzoeker

Pas toen het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken verwittigd werd door de school, werd een bijkomend onderzoek gestart. De resultaten van dat onderzoek bevestigden dat de asielzoeker inderdaad meerderjarig is. Toch slaagde hij erin om wekenlang onder de radar te blijven.

Volgens het ministerie is het zeer moeilijk om de leeftijd van migranten te bepalen. “Wanneer er geen duidelijk en geloofwaardig bewijsmateriaal is, moet het personeel zich baseren op het uiterlijk en het gedrag om te oordelen of een persoon die beweert een kind te zijn ook effectief minderjarig is”, zegt een woordvoerder.

De man riskeert nu het land uitgezet te worden. Sommige ouders van de leerlingen op de middelbare school willen hun kinderen tot dan thuis houden.