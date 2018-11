“Systeem waarmee overheid prijsdalingen van diesel afremt, moet worden afgeschaft”

Het systeem waardoor de overheid prijsdalingen van diesel afremt door dan de accijnzen te verhogen, moet verdwijnen. Dat vindt Meryame Kitir. Volgens de SP.A-politica kan dit een oplossing zijn voor de stijgende dieselprijzen aan de pomp, zo zegt ze zondag in De Zevende Dag.

‘’Gele hesjes’ protesteren al een aantal dagen in Frankrijk maar ook in ons land tegen hoge brandstofprijzen. In De Zevende Dag op Eén werd de vraag gesteld wat de regering aan die prijzen kan doen.

Meryame Kitir Foto: Photo News

Volgens Meryame Kitir van oppositiepartij SP.A moet het cliquetsysteem opnieuw verdwijnen. Dat systeem werd in 2015 weer ingevoerd door de regering Michel. In de praktijk houdt dat in dat de consument een daling in dieselprijzen niet echt voelt, omdat er dan hogere accijnzen gelden.

Servais Verherstraeten van CD&V vindt dat het systeem moet behouden blijven. “Maar de meeropbrengsten kunnen meer doelgericht herverdeeld worden. De accijnzen indexeren elk jaar. Volgens de huidige begrotingscijfers levert dat 90 miljoen euro op. Laat ons een deel van dat geld gebruiken voor doelgerichte fiscale maatregelen voor lage inkomens of om de welvaartsenveloppe te doen stijgen.”