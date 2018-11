Honderdtal gevallen van verstikking na gifgasaanval in Aleppo

Bij een gasaanval in de Syrische metropool Aleppo zijn een honderdtal gevallen van verstikking gemeld. Dat blijkt uit een balans van de staatsmedia, die de rebellen beschuldigen.

Het Nationale Bevrijdingsfront, de grootste rebellenalliantie in de noordwestelijke provincies Aleppo en Idleb, ontkende elke betrokkenheid.

Het officiële agentschap Sana citeert “medische bronnen” die het hebben over 107 gevallen van verstikking in de nacht van zaterdag op zondag. Een eerdere balans maakte gewag van een vijftigtal slachtoffers. Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten had het over 94 gevallen.

Ook een fotograaf van AFP in Aleppo zag zaterdagavond tientallen burgers met ademhalingsmoeilijkheden, voornamelijk vrouwen en kinderen, die werden behandeld met zuurstofmaskers.

Volgens het hoofd van de politie in Aleppo hadden terroristische groeperingen het gemunt op woonwijken. Ze lanceerden er gifgasgranaten, aldus Sana.

“We ontkennen de valse beschuldigingen van het regime van een aanval op Aleppo, die zou zijn uitgevoerd door de revolutionairen met projectielen die chloorgas bevatten”, aldus nog de woordvoerder van de rebellencoalitie in een mededeling.

