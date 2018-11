VIDEO. “Stop de Brexit!” Honderd Britse demonstranten verzamelen aan de Europese Raad

Ongeveer honderd Britse demonstranten verzamelden buiten aan de Europese Raad in Brussel om een tweede referendum over de Brexit te eisen. Ze klagen de slechte deal aan die de EU-leiders hebben gesloten op zondag. Activist en organisator van de actie Murray Hawthorne zegt: “Niemand is tevreden over deze deal. Noch de voorstanders van de Brexit, nog de tegenstanders.”

Activiste Madeleina Kay, die zichzelf omschrijft als EU-Supergirl, speelde een lied over de onderhandelingspogingen van premier Theresa May zonder de steun van haar partij.

De demonstratie vond plaats tijdens de speciale EU-Raadsvergadering waarbij Europese leiders de Brexit goedkeurden, die nu door het parlement moet worden goedgekeurd.

Het protest in Brussel was de tweede stop op een tournee van de demonstranten die afgelopen weekend begon in de Britse stad Loughborough. Noord-Ierland is waarschijnlijk de volgende stap volgens de organisatoren.

Ongeveer 50 jongeren reizen aan boord van de bus die een geprinte boodschap aan parlementsleden voorlegt: “77% van ons wil geen Brexit. Kom alstublieft op voor onze toekomst!” die is ondertekend in een markeerstift door mensen die het bericht ondersteunen.