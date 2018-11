Bijeenkomst om vernielingen in Charleroi aan te klagen doet vrezen voor nog meer geweld

Het is al drie nachten onrustig in Charleroi tijdens bijeenkomsten van de gele hesjes. En ook komende nacht wordt er gevreesd voor nieuwe geweld, want opnieuw zullen relschoppers wellicht infiltreren in de groep gele hesjes. En intussen wordt er nóg een bijeenkomst georganiseerd in Charleroi, net om te protesteren tegen de vernielingen en het geweld.

De voorbije nachten werden er in Charleroi meerdere vernielingen aangebracht door relschoppers. Er werd gegooid met molotovcocktails naar de politie, straatmeubilair werd vernield, ruiten werden kapot geslagen, verkeersborden moesten eraan geloven,... De woordvoerder van de politie had het over een ‘stedelijke guerilla’.

LEES OOK. Relschoppers richten aanzienlijke schade aan in Charleroi: brandstichtingen, zwaar vandalisme en molotovcocktails

Foto: BELGA

Het geweld dat gepaard gaat met de protesten van de gele hesjes door relschoppers die zich in de groepen mengen, overschaduwt het doel van die protestbeweging: de hoge brandstofprijzen aanklagen.

“STOP DE RELSCHOPPERS”

Op Facebook werd intussen een evenement aangemaakt waarin vermeld wordt dat er een duidelijk verschil is tussen de beweging van de gele hesjes, en de relschoppers. “STOP DE RELSCHOPPERS”, klinkt het daar. “Het is al een aantal dagen dat criminelen profiteren van de gele hesjes-beweging. Het is tijd om te tonen wie de echter Carolos zijn, op een geweldloze manier, maar wel door onze afkeuring te tonen voor de schade die deze schurken aan Charleroi hebben aangebracht”, klinkt het op de Facebookpagina. Er wordt opgeroepen vanavond om 18 uur samen te komen in de buurt van de hogeschool.

De bijeenkomst is apolitiek, asyndicaal en is niet per se gericht op burgers die zich al hadden aangesloten bij de gele hesjes-beweging, klinkt het.

BEKIJK OOK. Protest wordt grimmiger: Vlaamse trucker zag hoe vrachtwagens geplunderd werden door ‘gele hesjes’

Hoewel de organisatoren van het Facebookevenement beweren dat de bijeenkomst niet-gewelddadig zal zijn, wordt toch gevreesd dat er geweld aan te pas kan komen als de relschoppers en de deelnemers aan de bijeenkomst elkaar kruisen. Bovendien hebben ook al meerdere supporters van de harde kern van voetbalclub Sporting Charleroi laten weten dat ze zullen meedoen aan de bijeenkomst.

Foto: BELGA