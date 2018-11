“Dit is het enige mogelijke akkoord”: gelijkgezinde reacties op Brexit-deal

Als het van de Europese regeringsleiders afhangt, die zondag massaal hun fiat gaven voor de Brexit-deal, is het met Theresa May onderhandelde akkoord het enige mogelijke. “Wat op tafel ligt, is de vrucht van een gigantisch werk”, klinkt het bijvoorbeeld bij premier Charles Michel.

De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 overige lidstaten van de Europese Unie hebben het echtscheidingsakkoord met Groot-Brittannië en een politieke verklaring over de toekomstige relaties zondag ondersteund. Dat werd beslist op een buitengewone top in Brussel.

Achteraf kwamen flink wat reacties van de aanwezigen, die allemaal eenzelfde boodschap lieten noteren. De onderhandelde deal is voor hen het enige mogelijke akkoord.

Theresa May: “Beste en enige mogelijke deal”

De Britse premier Theresa May woonde de buitengewone Europese top zondag bij. Haar wacht nu een titanenwerk om “voor kerstmis” een meerderheid van de parlementsleden in Westminster achter de deal te krijgen.

“Mijn boodschap aan de leden van het parlement is dat we de plicht hebben om de Brexit waar te maken. En dit akkoord maakt de Brexit waar op een manier die de integriteit van het Verenigd Koninkrijk beschermt, de jobs en broodwinning van mensen over het hele land”, zei May na afloop van de top. “Dit is in het nationale belang”, onderstreepte ze.

Charles Michel: “Vrucht van gigantisch werk”

De goedkeuring van het akkoord is een belangrijk moment in de afwikkeling van de Brexit, zegt de Belgische premier Charles Michel. “Maar we moeten ons ervan bewust zijn dat ook het Britse Parlement deze tekst moet goedkeuren”, benadrukte Michel. “Dat is het moment van de waarheid. Ik hoop dat de tekst goedgekeurd geraakt. Ik ben niet zeker, maar ik hoop het.”

Net als verschillende andere leiders weigerde Michel in te gaan op de vraag wat er gebeurt als het Lagerhuis het akkoord verwerpt. “Ik ben niet van plan een antwoord te geven op hypothetische vragen”, zei hij. “Maar ik heb niet de indruk dat er nog marge bestaat. Wat op tafel ligt, is de vrucht van een gigantisch werk. Gezien de omstandigheden is dit het best mogelijke akkoord.”

Jean-Claude Juncker: “Triest om een land te zien vertrekken”

Ook volgens Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker is de Brexit-deal “het enige mogelijke akkoord”. Juncker zegt tevreden te zijn dat de Europese leiders het akkoord goedkeurden, “maar tegelijk zijn we triest om een land te zien vertrekken. Iedereen die vandaag het woord nam, drukte zijn droefheid uit.” Voor de Europese integratie is de Brexit allesbehalve een goede zaak, aldus de Commissievoorzitter.

“Dit is het best mogelijke akkoord. Ik nodig het Britse Lagerhuis uit om dit in overweging te nemen. Dit is het best mogelijke akkoord voor zowel het Verenigd Koninkrijk als de Europese Unie”, ging Juncker verder. Om eraan toe te voegen: “Dit is het enige mogelijke akkoord”.

Juncker wil naar eigen zeggen het Britse parlement niet de les spellen. “Maar zij die denken dat er nog een beter akkoord mogelijk is, zullen meteen na de stemming ontgoocheld zijn.”

Juncker over de Brexit-deal. “Dit is de beste mogelijke deal”.

Leo Varadkar: “Enig beschikbaar akkoord”

De Ierse premier Leo Varadkar denkt praktisch: het huidige akkoord is het enige beschikbare. “Vergeet niet wat we hier voor ons hebben”, zei hij. “Een akkoord waar tussen 18 maanden en twee jaar over onderhandeld is. Het is in verschillende delen, meer dan 500 pagina’s lang en heeft vanaf vandaag de steun van 28 regeringen.”

“Velen hebben een betere of andere deal in gedachten, maar niemand heeft een akkoord van 500 pagina’s waar 28 landen achter staan. Wat op tafel ligt, is de enige deal die beschikbaar is.”

Pedro Sanchez: “Sterke positie”

Behalve het Brexit-akkoord en een politieke verklaring over de Brits-Europese handelsrelaties, hebben de Europese leiders zondag ook een aantal verklaringen aangenomen die elke twijfel moeten wegnemen over een reeks netelige kwesties. Zo ook over de status van Gibraltar, waarover nog geen 24 uur voor de start van de top een diplomatiek akkoord gevonden werd. De Spaanse eerste minister Pedro Sanchez verdedigde de overeengekomen tekst, en toonde zich een gelukkig man.

In Spaanse regeringskringen wordt van een grote overwinning gesproken omdat het land nu “de sleutel voor de relaties tussen de EU en Gibraltar in handen heeft”. “Onze positie tegenover het Verenigd Koninkrijk in de onderhandelingen is nu sterker dan voorheen. Zo sterk hebben we tot nog toe nooit gestaan.”