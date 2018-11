Kristof Calvo: “Er zijn te veel beroepspolitici. Schaf senaat en provincies af”

“Er zijn in dit land veel te veel beroepspolitici”, zei Kristof Calvo (Groen) deze namiddag aan VTM Nieuws. De federale fractieleider van de Groenen in het parlement wil de senaat en de provincies afschaffen.

“Na de volgende verkiezingen in 2019 moeten er heel wat mandaten en niveaus sneuvelen,” zei Calvo vanmiddag aan VTM Nieuws. “De senaat en provincies moeten afgeschaft worden, de intercommunales moeten op de schop, er moeten minder gemeentes komen en ook Brussel moet eindelijk worden vereenvoudigd.”

Calvo kwam ook terug op de discussie rond de uittredingsvergoeding van politici. “Ik begrijp niet dat collega”s het systeem van de uittredingsvergoedingen blijven verdedigen”, zei Calvo aan VTM. “We moeten dit systeem zelf durven hervormen, anders verdienen we het vertrouwen niet om te beslissen over de arbeidsvoorwaarden van alle elf miljoen Belgen.”

“Het maakt mij dan ook kwaad dat collega”s een aantal weken geleden woedend reageerden toen de mensen van bpost, compleet terecht, op straat kwamen voor betere arbeidsvoorwaarden. Diezelfde collega”s verdedigen vandaag hun eigen privileges, dat is onverdedigbaar. Die personen maken de politiek kapot”, besloot Calvo scherp.

In De Zevende Dag (één) zei ook Gerolf Annemans (Vlaams Belang) dat ons land veel te veel parlementsleden telt. Ook N-VA-fractieleider Peter De Roover zei dat zijn partij al voorgesteld heeft om het aantal parlementsleden te verlagen, van 150 in de Kamer naar honderd. “Maar niet iedereen reageert daar even enthousiast op.” De Roover en zijn Open VLD-collega Patrick Dewael noemden de suggestie om de Senaat af te schaffen alvast een “goed idee”.