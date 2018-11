Vonk uit kerstverlichting slaat over: vier huizen onbewoonbaar na brand in Ledeberg

Gent - Een zware uitslaande brand op het middaguur op de Brusselsesteenweg rechtover het Essostation in Ledeberg heeft een woning volledig vernield. Vier aanpalende rijhuizen zijn beschadigd.

De brand ontstond even voor twaalf uur in een van de rijhuizen rechtover het Essopompstation en de Ford-garage op de Brusselsesteenweg in Ledeberg.

“Ik was aan het bellen naar een vriendin van de KSA toen ik plots zwarte rook zag”, zegt Seppe van Labeke (12) die twee huizen verder bij zijn oma was. “Ik heb toen geroepen dat iedereen naar buiten moest.” Zijn broer Thobias, zus Elissa , vader Steve en hun oma konden zich uit de voeten maken.

“Uit het brandende huis kwam een mevrouw. Haar pull was verbrand en haar hondje stond te trillen op zijn pootjes.” De vrouw werd met lichte brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De familie Van Labeke is een van de gezinnen die werden geëvacueerd. Foto: DVH

Ramen en deuren dichthouden!

De brandweer van Gent had veel moeite om de brand te blussen. “De rookontwikkeling was enorm”,zegt Bjorn Bryon van de brandweer. “Dat kwam omdat de brand, die was begonnen op de tweede verdieping, de trap had weggebrand zodat onze mensen niet tot bij de zolder konden. Omdat er op zolder veel brandbaar materiaal stond, bleven de vlammen woeden.”

Omwille van de rookontwikkeling besliste de politie om met een megafoon omwonenden te waarschuwen om ramen en deuren gesloten te houden. Het verkeer is in twee richtingen onderbroken, ook voor trams.

De brandende woning werd volledig vernield maar ook de daken van de aanpalende woningen liepen veel schade op. Volgens de brandweer waren een uur geleden al vier woningen onbewoonbaar verklaard. Een vijfde heeft rook- en waterschade geleden.

Foto: DVH

“Veertien mensen werden opgevangen in de lokalen van De Lijn”, aldus de politie. “De meesten kunnen vannacht terecht bij familie behalve één gezin. Zij krijgen een noodwoning ter beschikking.”

De oorzaak is voorlopig ongekend. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld. “Wellicht gaat het om een accidentele brand”, zegt de politie. “De combinatie van kerstverlichting en brandbaar materiaal heeft waarschijnlijk voor de vonk gezorgd.”