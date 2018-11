Politie wil moord op predikant onderzoeken, maar wordt op haar beurt weggejaagd door geïsoleerde stam

In een poging het lichaam van Amerikaans predikant John Chau (26) te bergen, hebben speurders van de politie zich in de buurt van de geïsoleerde stam op het Noord-Sentineleiland gewaagd. Maar op zo’n 400 meter van het eiland moesten ze rechtsomkeer maken om de veiligheid te garanderen. De autoriteiten plannen verdere stappen.

De politie heeft vrijdag geprobeerd om de geïsoleerde stam per boot te benaderen. Op 400 meter voor het eiland moesten de onderzoekers halt houden omdat ze de stamleden zagen naderen met pijl en boog in de hand.

Vanop die veilige afstand bleven ze wel even om het eilandvolk te observeren. “Zij staarden ons aan en wij keken naar hen”, zegt Dependra Pathak, directeur-generaal van de politie. Om een confrontatie te vermijden, beslisten ze niet veel later om rechtsomkeer te maken.

LEES OOK. Wie zijn die Sentinelezen, de afgezonderde stam die een Amerikaanse missionaris doodde?

De autoriteiten zijn nu van plan om verdere stappen te zetten. Zo zullen ze eerst proberen het gedrag en de houding van het eilandvolk te leren kennen, vooraleer ze zich aan land wagen.

Ze zijn er intussen wel al in geslaagd om het eiland in kaart te brengen. Daardoor weten ze ongeveer waar het lichaam van predikant John Chau begraven is.

Agressieve houding

De Amerikaanse predikant John Chau (26) wilde de bewoners van Noord-Sentineleiland in de Golf van Bengalen bekeren. Bij aankomst werd hij gedood met een pijlenregen, kort nadat hij aan land was gegaan.

Op het eiland wonen de Sentinelezen, een inheemse stam die elk contact met de buitenwereld weert. Ze staan bovendien bekend om hun agressieve houding tegen buitenstaanders.