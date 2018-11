Speurders onderzoeken nieuwe theorie rond verdwijning van Maddie McCann

De politie is twee nieuwe pistes aan het onderzoeken rond de verdwijning van Madeleine ‘Maddie’ McCann. Ze houden er onder meer rekening mee dat het best kan dat het Britse meisje gewoon zelf het appartement van het gezin uit wandelde om op zoek te gaan naar haar ouders.

De zoektocht naar Maddie McCann heeft al 13 miljoen euro gekost sinds het meisje op 3 mei 2007 verdween in de Portugese badplaats Praia da Luz. Haar ouders waren toen op restaurant met vrienden, terwijl hun toen driejarige dochter net als haar broer en zus lag te slapen in het vakantiehuisje van het gezin. De ouders gingen elk half uur kijken of alles in orde was, maar om 22 uur was het meisje plots verdwenen.

Het speurwerk leverde tot op vandaag helemaal niets op. Allerlei theorieën deden al de ronde, maar elk van hen liep dood. Toch blijven ouders Kate en Gerry McCann geloven dat ze ooit te weten zullen komen wat er die avond met hun dochter gebeurd is.

Foto: Photo News

Nieuwe theorieën

De ouders hebben net nieuwe hoop gekregen van de speurders van Scotland Yard, die opnieuw geld toegewezen gekregen hebben om twee nieuwe belangrijke pistes te onderzoeken.

Volgens The Sun is een van die pistes de theorie dat Maddie die bewuste avond gewoon zelf het vakantiehuisje is uitgewandeld om op zoek te gaan naar haar ouders. De Britse onderzoekers hadden daar recent nog overleg over met hun Portugese collega’s, die de piste al onderzocht hebben.

Er wordt rekening mee gehouden dat het meisje de straat opgewandeld is en daar aangereden werd door een dronken bestuurder, die haar meegenomen en begraven heeft.

De andere piste is dat het meisje ontvoerd is door kidnappers of inbrekers die ze betrapt had.

Overleg

“Er is recent een vergadering geweest met de openbaar aanklager die belast is met het onderzoek in Portimao”, zegt een Portugese bron aan The Sun. “Daar is beslist om de piste dat Maddie de flat zelf uitgewandeld is verder onderzocht moet worden.”

De politie weigerde te reageren op de berichtgeving.