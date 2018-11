Hairemans valt naast de kern, Antwerp voor het eerst zonder kampioenen in de kern

Opvallend: geen Geoffry Hairemans in de wedstrijdselectie bij Antwerp. De middenvelder was zaterdag nochtans wel met de ploeg op afzondering vertrokken, maar de publiekslieveling kreeg vlak voor de wedstrijd te horen dat hij als negentiende man in de tribune moest plaatsnemen.

Trainer Laszlo Bölöni verkoos Egor Nazaryna en Didier Lamkel Zé boven Hairemans in de basis. Tot eind augustus was Hairemans nog de veldspeler die sinds de promotie het meeste aantal speelminuten had. Maar sinds de komst van Lior Refaelov kreeg hij alleen nog in de bekerwedstrijd tegen KV Mechelen een basisplaats.

Opvallend: in de basisploeg stond voor het eerst sinds de promotie geen enkele speler uit de kampioenenploeg. Faris Haroun was geschorst en William Owusu startte op de bank.