“80 procent van relschoppers is gekend bij gerecht en wil alleen vernielen”: Magnette kondigt versterking aan voor politie

Na drie avonden van rellen met amokmakers in zijn Charleroi, heeft burgemeester Paul Magnette tijdens een persconferentie aangekondigd dat de politie streng zal blijven optreden. “80 procent van de opgepakte relschoppers zijn mensen die gekend zijn bij Justitie. Hun enige doel is vernielingen aanrichten”, aldus Magnette.

Charleroi likt zijn wonden na drie avonden die ontsierd werden door gewelddadig gedrag van relschoppers. Het begon met blokkades door de ‘gele hesjes’, maar ontaardde daarna in rellen waarin politiemensen bekogeld werden met stenen en biljartballen en aan veel gebouwen en wagens vernielingen aangericht werden.

De burgemeester van de geviseerde stad, PS’er Paul Magnette, heeft zondagnamiddag op een persconferentie tekst en uitleg gegeven bij wat er zich allemaal had afgespeeld. “De amokmakers hebben zich in kleine groepjes verspreid over de stad”, aldus Magnette. “Ze hebben betonblokken losgemaakt om als obstakels op de rijbaan te gebruiken en de politie te vertragen. Ze hebben ramen van winkels en banken vernield.”

Ook het gemeentehuis en de rechtbank van koophandel moesten eraan geloven. “Bushokjes, parkeermeters, reclameborden, vuilnisbakken die in brand gestoken werden… Ze hebben veel vernield. Er werden ook voetpaden en straten vernield om projectielen te hebben die ze dan naar de politie konden gooien.”

Versterking

Magnette benadrukte dat zijn bewondering heeft voor het werk van de politie en kondigde aan dat er zondagavond versterking komt om nieuwe rellen te vermijden. “We kunnen niet aanvaarden dat Charleroi en de inwoners aangevallen worden. We gaan alle politiemacht inzetten die nodig is.”

Zo zullen vijf pelotons van 36 politieagenten naar de uithoeken van de stad worden gestuurd om te voorkomen dat relschoppers samenscholen. “Er is een fenomeen van stadsguerrilla, met kleine splintergroepen die zich over de stad verspreiden, wat onze interventies bemoeilijkt”, zegt Philippe Stratsaert van de lokale politie van Charleroi.

Gekende relschoppers

De burgemeester zegt dat 27 personen opgepakt zijn, vijf van hen werden gerechtelijk aangehouden. “We hebben de profielen van die mensen al geanalyseerd. Het zijn jonge mensen van ongeveer 18 jaar en 80 procent van hen is al gekend bij het gerecht, vooral voor feiten van verdovende middelen. De helft van hen komt uit Charleroi, de overigen uit de provincies Luik en Namen of uit andere steden in Henegouwen. Ze zijn duidelijk naar hier gekomen om rel te schoppen, hun enige doel is vernielingen aanrichten. We willen vermijden dat externe elementen die niets met de zaak te maken hebben infiltreren bij de ‘gele hesjes’. We gaan dat niet toelaten.”

“We hebben toch een op de vijf vandalen opgepakt. We analyseren hun profielen en de camerabeelden, om zo veel mogelijk mensen te kunnen identificeren. We willen ook het parket en onderzoeksrechters sensibiliseren, zodat er een strenge reactie kan komen tegen de daders van dergelijke feiten”, besluit Stratsaert.