Fruitboer zet metershoge rij met bakken naast huis van klagende buren: "Pure pesterijen”

Wellen - Een burenruzie in Ulbeek, bij het Limburgse Wellen, dreigt uit de hand te lopen. Een fruitteler moest er onlangs een plantage afbranden omdat er bacterievuur was vastgesteld. Dat zorgde voor de nodige overlast. Zeker bij het koppel dat vlak naast de plantage woont. Zij voelen zich nu geviseerd door de fruitboer, omdat die intussen een twintigtal fruitbakken vlak naast hun huis heeft geplaatst.

“We wisten niet wat we zagen”, zegt Denise Spanoghe. Plots stonden er 24 houten bakken naast haar huis, gestapeld zodat ze geen uitzicht meer heeft en er geen licht meer binnenvalt. “We zijn verrast. We vermoeden dat het te maken heeft de commotie rond de bomen die afgebrand zijn.”

De fruitboer was bij wet verplicht om de bomen af te branden omdat er bacterievuur was vastgesteld en maakte daarvoor afspraken met de politie om overlast gedurende die vijf dagen te vermijden. “Die werden niet nagekomen”, zegt Spanoghe. “Ook ‘s nachts kregen we rook binnen.”

De fruitteler zegt dat de getroffen mensen vergoed zullen worden door de verzekering, maar dat de bakken daar niets mee te maken hebben. Ze zijn nodig om het afval te verzamelen bij de aanleg van de nieuwe plantage, aldus de man, maar Spanoghe hecht daar weinig geloof aan. “Hij heeft 8 hectare grond en hier hebben nog nooit bakken gestaan. Ik vind het pure pesterij.”