Russische provocatie: gewapende bommenwerpers vliegen laag over Belgisch schip

Het was donderdagochtend schrikken voor de bemanning van het Belgische marineschip Godetia. Twee Russische bommenwerpers met raketten onder de vleugels vlogen laag over het schip, dat in de Baltische Zee rondvaart. Een duidelijke provocatie van de Russen tegenover het Westen. “Maar veel indruk hebben ze niet gemaakt”, zegt Belgische NAVO-commandant Peter Ramboer.

Het Belgische marineschip Godetia maakt deel uit van een NAVO-vloot van mijnenvegers die in de Baltische Zee aan het werk zijn. Donderdagochtend zagen Peter Ramboer, de Belgische NAVO-commendant van het eskader, en zijn bemanning hoe twee Russische SU-24 bommenwerpers laag overvlogen met raketten onder hun vleugels. Niemand deed iets op bevel van Ramboer, om een groot incident te vermijden.

Veel indruk maakten de overvliegende Russen in ieder geval niet op de militairen. “Onze buren kwamen even afscheid van mij nemen”, zegt Ramboer, wiens missie binnenkort afloopt. Hij heeft de Russen al een paar keer weten overvliegen. “Precies zoals in de Koude Oorlog.”

Bij VRT Nieuws voegt Ramboer eraan toe dat hij “niet de aanstichter van de Derde Wereldoorlog zou willen zijn omdat er een foute inschatting gemaakt wordt.”

Niet uit de hand gelopen

Het incident had uit de hand kunnen lopen, want het Belgische fregat Louise Marie was net op dat moment in de Baltische Zee bezig met een luchtverdedigingsoefening. De oefening werd afgebroken om de Zweedse gevechtsvliegtuigen die een gefingeerde aanval op de Louise Marie moesten uitvoeren, de kans te geven om de Russische bommenwerpers te onderscheppen.

“Het wordt frequenter en frequenter”, aldus van Belleghem. “We zien dat er een assertievere Russische opstelling is tegenover onze militaire eenheden. We beginnen er gewoon aan te geraken, maar we moeten daar voorzichtig mee omspringen om te vermijden dat er misverstanden zouden ontstaan en ongelukken zouden gebeuren.”

Een dag eerder, op woensdag 21 november, kreeg het marineschip plots het bezoek van een Russische onderzeeër. De onderzeeër kwam gewoon aan de oppervlakte en bleef niet al te ver van de Godetia liggen.

Dat de bommenwerpers laag overvliegen met raketten onder de vleugels, wordt gezien als een provocatie en een escalatie van de confrontatie tussen Rusland en het Westen. In april 2016 vlogen de bommenwerpers ook al eens over, maar toen waren die niet gewapend.