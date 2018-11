Penaltyheld Bolat wil dat Van Damme hem betaalt voor strafschopfout, Bölöni bijt op zijn lip

De VAR speelde een belangrijke rol in de spectaculaire partij tussen AA Gent en Antwerp. Achteraf waren de arbitrale beslissen dan ook het gespreksonderwerp. Vooral bij Antwerp waren er frustraties, coach moest zelfs op zijn lip bijten om geen vuile woorden te gebruiken.

Het mag een wonder heten dat de wedstrijd tussen AA Gent en Antwerp op 0-0 eindigde. Bolingi scoorde twee keer, maar na tussenkomst van de VAR keurde ref Laforge beide doelpunten af voor buitenspel. In de extra tijd dreigde Antwerp zelfs zonder punten terug te keren uit de Ghelamco Arena nadat de thuisploeg nog een penalty kreeg na - jawel - een tussenkomst van de VAR. “De VAR heeft veel gezien vandaag hé”, grijnsde Sinan Bolat achteraf. De Antwerp-doelman blonk nadien wel uit door de penalty van Odjidja te stoppen. “Ik was belangrijk vandaag. Bij die penalty voelde ik dat hij naar die hoek ging trappen. Vadis is rechtsvoetig en veel rechtsvoetigen trappen naar die kant. Gelukkig stop ik die strafschop, want zo pakken we nog een punt. Of Jelle Van Damme (die de penaltyfout maakte, vndr.) mij al bedankt heeft? Straks zal ik hem zeggen dat hij de helft van zijn wedstrijdpremie moet afgeven aan mij”, lachte Bolat, die zijn achtste clean sheet van het seizoen pakte.

Jelle Van Damme: “Totaal geen penalty”

Die Jelle Van Damme zweefde na afloop tussen opluchting en onbegrip door zijn strafschopfout. “Gelukkig pakt Sinan die penalty, want anders was het enorm zuur geweest”, vertelde hij. “Vooral omdat het totaal geen penalty was. Oké, ik raak de speler en ik ben mij daar ook direct voor gaan excuseren. Maar de bal was toen al lang weg en er kwam ook geen doelkans uit.”

De verdediger kon wel leven met het gelijkspel, waarmee Antwerp voorlopig over Club Brugge naar een tweede plek springt in het klassement. “Het is een correcte puntendeling. Gent verdiende niet om te winnen. Maar wij ook niet. Wij scoren wel twee goals, maar die werden allebei afgekeurd. Of ze gelijk hebben? Dat zal wel, zeker? Ze hebben er in ieder geval lang genoeg over gediscussieerd”, aldus Van Damme, die volgend weekend geschorst is.

Antwerp-coach was na de match duidelijk niet te spreken over de arbitrale beslissingen tijdens de match, maar de Roemeen beet op zijn lip. “Als ik zeg wat ik werkelijk denk, ga ik een taal gebruiken dat ik niet wil. Ik ga me dus niet uitspreken over bepaalde zaken. Hartelijk bedankt”, klonk hij.

Jesse Thorup: “Penalty zou ons vertrouwen kunnen gegeven hebben”

Jesse Thorup kon voor het eerst als coach van Antwerp niet winnen in eigen huis. “Goals beslissen altijd een voetbalmatch, maar die waren er nu niet.” De Deen baalde achteraf vooral van de gemiste strafschop. “In het eerste halfuur hadden we alles onder controle, maar dan verloren we grip op de match. In de tweede helft waren er veel duels en veel lange ballen. Maar op het einde krijgen we dan nog een penalty. Terecht? Geen idee. Ik heb de fase niet gezien, dus ik kan niet zeggen of het penalty was of niet. Het was wel een kans om ons het vertrouwen te geven voor de komende weken, maar jammer genoeg missen we die penalty.”