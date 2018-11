Politieagent zwaargewond aan oog tijdens rellen met ‘gele hesjes’ op Champs Elysées, verdachte opgepakt

Op de Champs Elysées in Parijs is zaterdagavond een politieagent bij de brandstofprotesten door de ‘gele hesjes’ zwaargewond geraakt aan het oog. Een 27-jarige man is opgepakt. Volgens een gerechtelijke bron deden de feiten zich voor tussen 21.30 en 22 uur, niet ver van de place de l’Etoile waar de laatste actievoerders na een dag van schermutselingen waren samengetroept.

De agent werd in het ziekenhuis opgenomen en bevond zich zondagnamiddag nog steeds op de operatietafel. De artsen schatten de kans dat het oog van de man nog kan worden gered eerder pessimistisch in. De vermoedelijke dader riskeert 15 jaar cel wegens “opzettelijk geweld ten aanzien van een persoon die belast is met het openbaar gezag en met blijvende invaliditeit of verminking tot gevolg”.

Bij de onlusten in de hoofdstad vielen in totaal 24 gewonden, onder wie ook vijf leden van de ordetroepen. Een honderdtal personen werd opgepakt.