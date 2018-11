Boca Juniors wil terugwedstrijd finale tegen River Plate niet spelen

Boca Juniors heeft gevraagd om de terugwedstrijd van de finale in de Copa Libertadores tegen aartsrivaal River Plate op te schorten. Boca dringt er bij de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie Conmebol op aan maatregelen te nemen “omdat de wedstrijd momenteel niet in de op voorhand afgesproken gelijkwaardige omstandigheden gespeeld kan worden”, zo klinkt het in een clubmededeling.

Daarnaast vraagt Boca aan de Conmebol om te bekijken of de wedstrijd niet opgeschort kan worden, na het wangedrag van de River-fans zaterdagnamiddag. “Na die incidenten hebben we gevraagd om de wedstrijd uit te stellen, totdat er gespeeld kan worden onder gelijkwaardige omstandigheden. Na de gewelddadigheden in de buurt van het stadion en de zware gevolgen daarvan, is Boca van mening dat er niet aan deze voorwaarde voldaan is en dus vragen we de opschorting van de wedstrijd en toepasselijke sancties”, zo klinkt het in de mededeling.

Zaterdagnamiddag werd de spelersbus van Boca zwaar onder vuur genomen door aanhangers van River Plate, op weg van het spelershotel naar El Monumental. De bus werd bekogeld met stenen en andere zware projectielen, waardoor bijna alle ruiten sneuvelden. Vervolgens zouden de spelers volgens meerdere Zuid-Amerikaanse media blootgesteld zijn aan door de politie gebruikt traangas, wat voor braakneigingen en andere irritaties zorgde bij de Boca-spelers. Meerdere spelers werden overgebracht naar het ziekenhuis, zo had aanvoerder Pablo Perez glassplinters in zijn oog. De spelers van Boca verklaarden dat ze niet meer in staat waren om te spelen en uiteindelijk besliste de Conmebol toch om de wedstrijd 24 uur uit te stellen.

De twee rivalen staan voor het eerst tegenover mekaar in de finale van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. De eerste Superclasico eindigde twee weken geleden in La Bombonera op een 2-2 gelijkspel. Sindsdien heeft de voetbalgekte in de Argentijnse hoofdstad zijn kookpunt bereikt. Vrijdag daagden er voor de laatste training van Boca liefst 50.000 toeschouwers op. De poorten van La Bombonera moesten zelfs gesloten worden omdat het stadion te klein was om alle toeschouwers op te vangen. Wegens de gewelddadige rivaliteit tussen beide clubs zijn in beide duels bezoekende fans niet welkom in het stadion. (belga)