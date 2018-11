Meer problemen met levensreddende implantaten dan we denken: overheid zwijgt over duizenden incidenten

De Belgische overheid houdt geheim dat de voorbije vijf jaar duizenden meldingen binnenkwamen van incidenten met implantaten als pacemakers, heupprotheses en hartpompen. Dat melden Knack, Le Soir en De Tijd, die uitpakken met het internationale onderzoek ‘Implant Files’. Zeer waarschijnlijk zijn door de incidenten drie mensen om het leven gekomen.

’Implant Files’ is een nieuw project van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten, waar in ons land journalisten van Knack, Le Soir en De Tijd aan deelnamen. Zij interviewden de voorbije maanden artsen, patiënten, academici, advocaten, politie, ziekenfondsen, toezichthouders en andere betrokkenen en kwamen tot onthutsende resultaten.

Het onderzoek draait rond medische implantaten die mensenlevens kunnen redden, zoals pacemakers, maar ook pijn verlichten en bijdragen tot de levenskwaliteit van miljoenen patiënten. Daar zijn heup- of andere prothesen een goed voorbeeld van. Met die implantaten gebeuren geregeld incidenten, zo berichten de betrokken media, die erg gevaarlijk kunnen zijn voor de slachtoffers. Het gaat dan bijvoorbeeld om medicijnpompen die te veel toedienen, prothesen die verbrokkelen, kunstheupen die mensen vergiftigen of geïmplanteerde contraceptiva die onherstelbare schade aanrichten.

Meer dan duizend incidenten

In ons land werden de voorbije vijf jaar meer dan duizend van die incidenten gemeld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Er zijn ongeveer 500.000 soorten van implantaten in omloop in ons land en in 2017 werden minstens 220.000 nieuwe implantaten geplaatst. Het probleem is dat er weinig toezicht op is. Sommige van die implantaten zijn zelfs niet op mensen getest voor ze in gebruik genomen worden.

Meer dan 1,7 miljoen gewonden en bijna 83.000 overlijden zijn in de afgelopen tien jaar wereldwijd het gevolg geweest van implantaten die niet naar behoren werkten of kapot waren. In België zijn door de incidenten zeer waarschijnlijk drie mensen om het leven gekomen, aldus De Tijd.

De overheid communiceert niet over de incidenten die binnenkomen, onder meer om patiënten geen angst aan te jagen. Het FAGG en bevoegd minister Maggie De Block laten wel weten dat er de komende jaren heel wat extra specialisten zullen ingezet worden om toe te zien op de problematiek.