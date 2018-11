Dertien speeldagen ver en niet Barcelona of Real Madrid aan de leiding in Primera Division

FC Sevilla is de verrassende leider in de Primera Division. Het won met het kleinste verschil (1-0) van Real Valladollid en wipt over Barcelona naar de kop van de rangschikking.

Het gebeurt niet vaak dat niet één van de grote twee na dertien speeldagen aan de leiding gaat. Enkel Atletico Madrid leek de voorbije jaren bij machte om de hegemonie te doorbreken. Maar nu is er dus Sevilla. De club uit de Andalusische hoofdstad had aan een doelpunt van André Silva voldoende om de drie punten thuis te houden.

GOAL | André Silva kopt Sevilla op voorsprong! ??



1??-0?? #SevillaFCRealValladolid ???? pic.twitter.com/deNIWRoFvE — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) November 25, 2018

Sevilla is uiteraard niet de minste. Het profileerde zich de voorbije jaren vooral in de Europa League maar de laatste Spaanse titel dateert al van 1946. De weg naar een nieuwe titel is nog lang maar hun start hebben ze alvast niet gemist.