Eindelijk goed nieuws: dodelijkste brand ooit in Californië “voor 100 procent onder controle”

De zware bosbrand in het noorden van Californië is na meer dan twee weken eindelijk voor “100 procent” onder controle. Dat heeft de Amerikaanse brandweer zondag gemeld.

De zogenaamde Camp fire is de dodelijkste brand in de geschiedenis van Californië en kostte aan minstens 87 mensen het leven. De vlammen legden zowat 62.000 hectare en meer dan 13.000 woningen in de as en ook de stad Paradise werd verwoest, zo blijkt uit een recente balans van de autoriteiten. Op dit moment worden bovendien nog 249 mensen vermist.

Twee andere grote bosbranden die in het zuiden van Californië nabij Los Angeles lelijk huishielden - Woolsey Fire en Hill Fire - werden eerder al opgegeven als “onder controle”. De Woolsey Fire eiste twee doden en vernielde 39.000 hectare terrein, tezamen met 1.500 gebouwen. Bij de Hill Fire ging 1.800 hectare in vlammen op.