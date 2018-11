Crevits verdedigt uittredingsvergoedingen: “Als ik mijn oude liefde weer zou oppakken, zou ik van nul moeten beginnen”

Hilde Crevits begrijpt dat collega-politici hun uittredingsvergoeding opnemen. De CD&V-minister van Onderwijs vindt de vergoeding te verantwoorden. “Als ik moet stoppen met politiek, moet ik opnieuw van nul beginnen”, zegt ze in een interview met De Zondag.

De voorbije dagen ontstond heisa over de grote uittredingsvergoeding die politici krijgen wanneer ze de politiek achter zich laten. Jo Vandeurzen (CD&V) heeft bijvoorbeeld recht op 428.000 euro bruto, Eric Van Rompuy (CD&V) op 477.000 euro, en Pieter De Crem (CD&V) op 390.000 euro. De bedragen worden wel niet in één keer uit­gekeerd, maar in maandelijkse schijven van een kleine 10.000 euro, maar liggen volgens critici te hoog.

Hilde Crevits (CD&V) vindt niet dat er iets verkeerd is met die hoge vergoedingen. “Het Parlement heeft die regels unaniem hervormd in 2014”, zegt ze in De Zondag. “De bedragen zijn grondig verlaagd, weliswaar met behoud van verworven rechten. Maar ik wil ook eens de omgekeerde redenering maken. Ik heb een bloeiend advocatenkantoor laten vallen voor de politiek. Als ik moet stoppen met politiek, moet ik daar opnieuw van nul beginnen. In die zin vind ik een redelijke vergoeding wel te verantwoorden.”

Het is niet zo dat politici na hun carrière in de politiek nergens meer aan de bak komen, zegt Crevits. “Ik geef alleen het voorbeeld van mezelf. Als ik mijn oude liefde zou oppakken, moet ik van nul beginnen. Dat geldt ook voor mensen in andere sectoren, maar kaderleden in de privé krijgen bijvoorbeeld ook een uittredingsregeling. Dat is een normaal gebruik. Ik zit er ook mee gewrongen, hoor. Als het parlement een nieuwe hervorming nodig vindt, zal ik dat steunen.