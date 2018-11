Spektakelmusical 40-45 opnieuw stilgelegd na technische problemen

De spektakelmusical ‘40-45’ is zondagavond stopgezet nadat er zich technische problemen hadden voorgedaan. Het spektakel in Puurs werd drie keer stilgelegd, waarna Studio 100 besloot om de toeschouwers naar huis te sturen.

De opvoering van ‘40-45’ draaide zondagavond in de soep. De show werd tot driemaal toe onderbroken wegens technische problemen. Uiteindelijk werd na ongeveer drie kwartier beslist om de show stop te zetten en de 1.660 toeschouwers naar huis te sturen.

“De eerste keer konden we er nog mee lachen toen die lieve stem in onze koptelefoon zei dat er technische problemen waren”, zegt een toeschouwer. “Maar de derde keer verging het lachen ons toch al een beetje. We zijn net als veel andere mensen ontgoocheld teruggekeerd naar huis.”

Compensatie

Studio 100-woordvoerder Jan Pieter Boodts bevestigt dat de show stilgelegd werd. “We betreuren het. Onze show is technisch state of the art en dan kan zoiets jammer genoeg gebeuren. Na de derde panne waren we helaas verplicht om de show stop te zetten.”

De 1.660 toeschouwers zullen gecompenseerd worden. “Ze krijgen morgen een e-mail met hoe we dat verder gaan aanpakken. We gaan nu bekijken hoe we die mensen nieuwe tickets kunnen aanbieden.”

Niet eerste keer

Eerder deze maand was de musical ook al eens stilgelegd na vier pannes. Ook toen waren technische problemen de oorzaak. “Maar de problemen van vanavond waren niet dezelfde als toen.”

In 40-45 spelen musicalsterren zoals Jelle Cleymans en Jonas Van Geel een aangrijpend verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Dat doen ze in een indrukwekkend bewegend decor, waarnaar het publiek kijkt vanop acht rijdende tribunes in een grootse hangaar. De muziek krijgt iedereen te horen via een hoofdtelefoon, waarmee Studio 100 een optimale klank wil garanderen. Prijzen voor het spektakel starten bij 49,95 euro en eindigen bij 94,95 euro voor de beste plaatsen.