Ondanks verlies heeft Anderlecht-coach Vanhaezebrouck genoten van jonkies: “Ga ze misschien meer opstellen”

Een vertimmerd Anderlecht heeft de kans laten schieten om op te rukken naar de tweede plaats door met 4-2 te verliezen op het veld van STVV. Toch klonk coach Hein Vanhaezebrouck achteraf positief door de goede prestatie van de vijf jonkies die hij opstelde. “Misschien ga ik ze meer opstellen.”

Na het verlies van Genk en Club Brugge en het gelijkspel van Antwerp kon Anderlecht een gouden zaak doen in het klassement. Maar met liefst vijf spelers onder de 20 jaar ging paars-wit de boot in bij STVV met 4-2. “Maar ik heb vooral veel goede dingen gezien”, vertelde coach Hein Vanhaezebrouck achteraf. “Onze start was minder, omdat we ons nog moesten aanpassen aan het slechte veld. Bij het eerste doelpunt verdedigen we niet stevig genoeg, maar dan pakken we match in handen. Toch sterk, want andere topploegen hebben al veel moeite gehad hier en wij komen met een half elftal. Ik was wel trots op de manier waarop de jonge gasten het deden.”

Santini maakte nog voor de rust gelijk voor Anderlecht. In de tweede helft zet de Kroaat de Brusselaars ook op 2-1 vanop de strafschopstip, maar daarna keerde de thuisploeg in vier minuten de achterstand om. “Dat is het enig minpunt: we schieten in onze eigen voet”, aldus Vanhaezebrouck. “We komen heel goed uit de kleedkamer en pakten de match weer onder controle en komen op voorsprong. Maar dan worden we weer gepakt op stilstaande fase. Iedereen bleef naar de bal kijken en plots staat er een man vrij alleen voor doel. En in een paar minuten slikken we weer nog een vermijdbaar doelpunt. We geven doelpunten als cadeaus weg. Zuur en we verdiende meer. Maar van onze vier goals waren er drie vermijdbaar. En om te winnen moeten we er dan vijf maken. Dat gaat gewoon niet.”

Vanhaezebrouck ergerde er zich wel aan dat de tegendoelpunten er opnieuw kwamen na individuele fouten. “Daar kan je weinig aan doen. Onze doelman maakt normaal amper een fout, maar net vandaag gaat hij in de fout. In Europa liggen we er ook uit door individuele fouten. Dus dat is al te vaak gebeurd. Het is voor ons moeilijk om 90 minuten full focus te blijven en om te vermijden dat iemand in de fout gaat en andere dat kan herstellen. Zoiets betaal je altijd cash.”

Toch genoot Vanhaezebrouck met momenten voor zijn dugout, ondanks de nederlaag. “Die jongens onder de 20 jaar hebben kwaliteit. Die assist van Jari, na de acties van doku hadden we kunnen scoren, … Ik heb genoten van die gasten. Naar toekomst toe is dit pluspunt. Misschien ga ik ze ook meer kansen geven in de toekomst.”