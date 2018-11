Oekraïne beschuldigt Russen van beschieten en in beslag nemen van schepen: spanningen lopen hoog op

De Oekraïense marine heeft Rusland ervan beschuldigd op een van haar schepen in de Straat van Kertsj te hebben gevuurd. Daarbij zouden twee personen aan boord gewond zijn geraakt zondagavond. De Straat van Kertsj scheidt de Krim van Rusland en geeft toegang tot de Zee van Azov.

Russische schepen “hebben het vuur geopend op een groep schepen van de Oekraïense marine”, zo verklaarde de Oekraïense marine in een communiqué. Volgens een woordvoerder heeft de Oekraïense president Petro Porosjenko onder andere de legertop en de ministers van Binnenlandse Zaken en van Defensie samengeroepen voor crisisoverleg. Het nieuws over het incident komt er slechts enkele uren nadat de Oekraïense zeemacht liet weten dat een schip van de Russische grenswacht voor de kust van de Krim een van zijn sleepboten had geramd.

Rusland verdedigde zich inmiddels door te stellen dat het manoeuvre van de Oekraïense schepen in de Straat van Kertsj een provocatie inhield. In een verklaring van de Russische autoriteiten staat te lezen dat Oekraïne zelf heeft aangestuurd op “een conflictsituatie”.

De laatste maanden wordt de Zee van Azov, een deel van de Zwarte Zee, steeds meer het decor van de spanningen tussen beide buurlanden. Rusland controleert de toegang tot de Zee van Azov door de Straat van Kertsj en wordt door Oekraïne beschuldigd van pesterige controles van schepen die aanmeren in Oekraïense havens zoals Marioepol of Berdjansk. De betrekkingen tussen Kiev en Moskou zijn sterk bekoeld door het conflict in Oost-Oekraïne en de annexatie van de Krim.