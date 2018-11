Man komt om bij zwaar ongeval, zijn vrouw en vier kinderen raken gewond

Op de N58 in Rekkem is zondagavond rond 18 uur een 32-jarige man om het leven gekomen bij een zwaar ongeval waarbij twee wagens frontaal op elkaar inreden. Zijn vrouw en vier kinderen, die ook in de wagen zaten, raakten gewond. De expresweg werd daarom urenlang afgesloten.

Een 40-jarige vrouw uit Tielt kwam met haar Skoda Octavia vanuit Moeskroen gereden en week om nog onbekende reden van haar rijvak af. Ze kon de Seat van een 32-jarige Fransman die met zijn vrouw en vier kinderen van de afrit E17 vanuit Frankrijk kwam gereden niet meer ontwijken.

Hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en hadden de grootste moeite om de slachtoffers uit de verhakkelde wagens te krijgen. De balans na het ongeval is zwaar. De man van 32 uit Frankrijk overleefde het ongeval niet. Zijn 28-jarige vrouw en hun vier kinderen waren gewond, maar hoe het met hen gesteld is, was na het ongeval nog onduidelijk. De vrouw in de Skoda werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar.

Het parket kwam ter plaatse. Omstreeks 21 uur was de expresweg weer toegankelijk voor het verkeer

Foto: ndz