Na 95 jaar moet Marcella afscheid nemen van haar tweelingzus: “We waren zo gelukkig samen”

Jeanne en Marcella. Marcella en Jeanne. Waar de ene ging, zag je ook de andere helft van ’s lands beroemdste tweeling. En dat al 95 jaar lang, sinds ze samen uit één ei kwamen. Nu Jeanne Schollaert overleden is na een val, is Marcella haar compagnon plots kwijt. En zijn er geen woorden die haar laten beschrijven hoe dat voelt. “Janken is geen avance, zei Jeanne altijd. Maar het doet goed om te janken.”