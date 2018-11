ASSISEN. Buschauffeur Ronny Claes blijft hardnekkig volhouden dat hij niets te maken heeft met de moord op zijn ex, maar een stukje plakband drijft hem in het nauw

Zelf blijft hij hardnekkig volhouden dat hij niets te maken heeft met de moord op zijn ex-vrouw Anne Collaer. Dat zijn DNA overal op de plek van de moord te vinden was? Dat hij de enige was die de plek kende waar haar lichaam verborgen lag? En dat zijn eigen kinderen hem aanwezen? Overal heeft Ronny Claes (51) een uitleg voor. Het was uiteindelijk een klein maar belastend stukje plakband, dat de buschauffeur in het nauw heeft gedreven. Een assisenjury moet vanaf vandaag oordelen of hij schuldig is aan de moord.