Echtgenote Nancy smeekt om de vrijlating van Thierry Steemans, financieel directeur van KV Mechelen: “Absurd dat mijn man vastzit tussen moordenaars en drugsdealers”

“Het enige wat hem verweten kan worden, is dat hij een goede relatie had met Dejan ­Veljkovic.” Na de vrijlating van de spijtoptant in Operatie Propere Handen zit nog maar één man in de cel op verdenking van matchfixing: Thierry Steemans, financieel directeur van KV Mechelen. Zijn echtgenote Nancy smeekt om zijn vrijlating. “Hij deelde een cel met een overvaller die sneller vrijkwam. Dat is toch waanzinnig?”