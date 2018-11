Nederlandse international viert Instagram-succes met sigaar en eigenzinnig rapnummer

Memphis Depay is on fire. De Nederlands international is met momenteel zes goals en zes assists bezig aan een sterk seizoen bij zijn club Lyon. En ook op social media gaat het de aanvaller voor de wind. Hij doorbrak zopas de kaap van de vijf miljoen volgers op Instagram. Om dat te vieren maakte eigenzinnige voetballer een rapnummer in geheel eigen stijl. De video mag er ook wezen. Gehuld in een opvallend jasje en rokend van een dikke sigaar brengt hij zijn muzikale worp ten berde. “Ik wed dat deze freestyle viraal gaat”, schreef hij erbij.

I bet this freestyle’s going viral!



Thank you to my supporters for helping me hit 5 million followers on Instagram! pic.twitter.com/ziEubPNXAU