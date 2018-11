Na de zware criminelen, viseert Francken nu illegale winkeldieven

De feest­dagen zijn traditioneel een piek­periode voor winkeliers. Maar ook voor dieven die gebruikmaken van de drukte om hun slag te slaan. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil hen nu een halt toeroepen. Hij maakt er een prioriteit van om betrapte illegale gauwdieven te repatriëren. Dat staat in zijn ­beleidsnota voor 2019.

Droge voeding, parfum en toiletartikelen, alcohol, vlees en dameskleding. Dat is de top vijf van de meest gestolen spullen in ons land. “Vorig jaar werden zo’n 21.096 winkeldiefstallen aangegeven. Dat zijn er gemiddeld 58 per dag”, volgens de federale politie.

“Maar dat is maar het ­topje van de ijsberg”, zegt Christine Mattheeuws van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. “Uit ­onderzoek blijkt dat vier op de tien diefstallen zelfs niet worden gerapporteerd. En al zeker als het gaat om goederen met een kleinere waarde. Dat komt omdat de straffeloosheid zo groot is.”

Omdat winkel- en gauwdiefstallen voor een ­latent onveiligheidsgevoel zorgen bij de bevolking, heeft staats­secretaris voor Asiel en ­Migratie Theo Francken (N-VA) het terugsturen van illegale daders nu tot een van zijn topprioriteiten ­gemaakt. Dat staat in zijn beleidsnota voor volgend jaar.

Precieze cijfers over het aantal daders van winkel- of gauwdiefstallen die illegaal in ons land verblijven, zijn er niet. “Maar je kan er ook moeilijk naast kijken, al willen we zeker geen bevolkingsgroepen stigmatiseren”, zegt Mattheeuws, die tevreden is met de kordate aanpak. Nu blijven veel ­daders immers nog ­ongestraft, wat erg frustrerend is voor de winkeliers die jaarlijks gemiddeld één procent van hun omzet verliezen door diefstal.

Vorig jaar wees de Dienst Vreemdelingenzaken een record­aantal van 1.622 illegale criminelen uit. Dit jaar stond de teller eind augustus al op 1.120. Het gaat vooral om Marokkanen, Roemenen en Albanezen. Doorgaans hebben ze zware feiten op hun kerfstok.