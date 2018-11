Hier zit iedereen vrijwillig in de cel: “De samenleving is voor hen de echte gevangenis”

Slapen op de koude vloer van een cel: het klinkt onaangenaam, maar Zuid-Koreanen tellen er zelfs geld voor neer. Het is er een nieuwe vorm van onthaasten. Niet verwonderlijk in een land met een van de hoogste zelfdodingscijfers ter wereld, waar mensen zo’n 52 uur per week werken. Intussen lieten al 2.000 mensen zich opsluiten in de ‘Prison Inside Me’. “Voor hen is de samenleving de echte gevangenis.”