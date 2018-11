VAR verhit de gemoederen tijdens Gent-Antwerp: werden deze drie doelpunten terecht niet goedgekeurd?

Dat de Video Assistant Referee (VAR) zondagmiddag een hoofdrol opeiste bij de wedstrijd tussen AA Gent en Antwerp, kan een heus understatement worden genoemd. Bij drie belangrijke fases kwam de man in het busje tussenbeide of onthield hij zich van een zogenaamde ‘clear error’. De beslissingen van de assistent zorgden voor consternatie onder beide supportersgroepen. Een overzicht van de drie fases.

Ziedend thuispubliek

In de twaalfde minuut reageert het thuispubliek ziedend nadat een poging van Chakvetadze door Bolat onvoldoende afgeweerd wordt en over de doellijn lijkt te verdwijnen. Scheidsrechter Laforge is een andere mening toegedaan en ook de VAR grijpt niet in.

Foto: rr

Buitenspel Mbokani

In het zicht van de rust komt Antwerp enigszins gevleid op voorsprong. Refaelov krijgt de bal ingespeeld door Mbokani en legt de bal panklaar voor Jonathan Bolingi. Die aarzelt niet en neemt Kalinic te grazen. De VAR grijpt echter in en keurt het doelpunt af voor buitenspel van Mbokani.

Foto: rr

VAR steekt stokje tussen doelpunt Bolingi

Voor de tweede maal in de wedstrijd werkt Bolingi de bal tegen de touwen, maar opnieuw steekt de VAR er een stokje tussen. Het doelpunt wordt afgekeurd voor buitenspel.