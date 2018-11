11-jarige 'Spider Girl' klimt naar de top van de kathedraal

Brussel / Antwerpen - Nadat burgemeester Bart De ­Wever haar had gevraagd om niet te vallen, klom de dappere ­Garence Legendre, amper 11, de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal op. In het najaar van 2019 komt ­Garences stunt op Ketnet.

“De burgemeester had ons ­toestemming gegeven om de kathedraal te beklimmen”, zegt Sara De Gols van productiehuis De Mensen. Dat draait het tweede seizoen van De Blacklist, waarin Garence ­centraal zal staan. Het Ketnet­programma kwam eind 2014 al op tv en draaide rond de vraag: “Wat wil je absoluut nog doen voor je twaalf jaar wordt?” Tom Waes laat zes wensen van acht kinderen in vervulling gaan: van een levensgroot peperkoeken huis bouwen tot een looping maken in een stuntvliegtuig. Volgend jaar komt er een vervolg.

Garence Legendre is 11, woont in Laken en haar wens was om een hoog gebouw te beklimmen. “Ik hou van extreme dingen”, zegt Garence. “Ik wil mijn ­grenzen verleggen.” Dus klom Garence de kathedraal op. In een eerste etappe klom ze, samen met Tom ­Waes, via touwen aan de buitenkant omhoog. “Onder begeleiding van Monumentenwacht”, zegt Sara De Gols. In een tweede etappe klommen ­Garence en Tom via ladders omhoog.

“En we zijn helemaal tot vanboven geraakt!”, glundert een fiere Garence. “Het was wel spannend. Toen ik moest starten, dacht ik wel even: Zou ik het wel halen? Maar eens ik mijn voet in de touwen had, was de twijfel weg en ging ik gewoon door. Vermoeiend was het niet.”