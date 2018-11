Automobilist rijdt in op wachtende wagen en komt om het leven

Sint-Truiden - Bij een zwaar verkeersongeval in Sint-Truiden is zondagavond kort na 21.30 uur een automobilist om het leven gekomen. De aanrijding gebeurde op het kruispunt van De Nachtegaal met de Expresweg (N80). Om een onbekende reden botste een personenwagen achterop een ander voertuig dat aan de verkeerslichten stilstond.

In de aanrijdende wagen zat een jonge automobilist van Poolse nationaliteit. Hij zat na de klap gekneld in het wrak en moest door de brandweer Zuid-Limburg bevrijd worden. Een mugteam diende hem de eerste zorgen toe, maar de jongeman bezweek ter plekke aan zijn opgelopen verwondingen. In het aangereden voertuig liepen twee inzittenden kwetsuren op. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken.