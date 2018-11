Reuzendoder STVV: huidige top zes pakte amper punten tegen Limburgse Kanaries

STVV pakte thuis ruim de maat tegen Anderlecht en komt door de overwinning op een knappe vijfde plaats in de Jupiler Pro League. De Limburgers houden zo ook hun reputatie van reuzendoder in stand. Van de andere ploegen in de top zes kon enkel Standard winnen tegen de Kanaries.

Tegen iedere ploeg die dit seizoen play-off 1 ambieert, kan STVV dit seizoen ietsje meer. Dat mocht huidig competieleider Racing Genk al ondervinden op de tweede speeldag. In de Limburgse derby beten de Genkenaars hun tanden stuk op de buren (1-1). Drie speeldagen later verloren de troepen van coach Marc Brys wel op het veld van, al viel de 3-2 van Renaud Emond pas in de 93ste minuut.

Maar sinds die opdoffer op Sclessin zijn de Kanaries onklopbaar tegen de Belgische top zes-ploegen. Antwerp ging in Limburg met 2-0 voor de bijl, Anderlecht kwam in het eigen Astridpark en met een man meer niet verder dan een 0-0 en ook Club Brugge struikelde op het kunstgrasveld van Stayen (2-2).

En ook in hun tweede poging verslikte een piepjong Anderlecht zich in de stugge Kanaries. Door de 4-2-zege staat STVV na zestien speeldagen op een bijzonder knappe vijfde stek in de Jupiler Pro League met dertig punten. De volgende tegenstanders heten Antwerp en Standard. Die zijn bij deze gewaarschuwd.