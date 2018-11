Mexico gaat Centraal-Amerikaanse migranten uitwijzen

Sommige migranten probeerden tijdens een protestactie via een damwand de grens met de VS over te steken. Foto: REUTERS

Na de onrust in het Mexicaanse Tijuana gaat Mexico Centraal-Amerikaanse migranten terugsturen die geprobeerd hebben om de grens met de VS over te steken.

Een groep van een vijfhonderdtal personen probeerde zondag aan grensovergang El Chaparral in het noorden van Mexico om de VS te bereiken, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken van Mexico. De migranten die geïdentificeerd werden, moeten onmiddellijk Mexico verlaten, zegt het ministerie.

Migranten wilden zondag met een mars druk zetten op de VS om hun asielaanvragen sneller te verwerken. Terwijl intussen zowat 5.000 migranten in Tijuana wachten, van wie velen hopen op asiel in de VS, verwerken de Amerikanen minder dan honderd aanvragen per dag.

Tijdens de protestactie nabij de grens, zouden sommige migranten geprobeerd hebben om over een damwand of over hekken te klimmen om zo de VS binnen te geraken. De veiligheidsdiensten van de VS bestookten hen daarom met traangas. De VS sloten de grensovergangen vervolgens en lieten agenten patrouilleren terwijl helikopters boven de grens vlogen.

Volgens het Mexicaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn ongeveer 8.200 Centraal-Amerikanen van de zogenaamde migrantenkaravaan onderweg in Mexico. Het grootste deel, ongeveer 7.400 mensen, bevinden zich in Mexicali en Tijuana. Ze zijn op de vlucht voor armoede en geweld in hun thuislanden Honduras, El Salvador en Guatemala.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Foto: AP