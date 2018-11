Dubbele opluchting in Brugge: Dennis én Denswil wellicht toch fit voor Europese clash met Dortmund

Na een maand blessurelast is er eindelijk goed nieuws voor Dennis. De flankaanvaller van Club zou dan toch fit zijn voor de Champions League-match van woensdag in Dortmund.

Het gemis aan creatieve vleugels bij blauw-zwart werd vrijdag tegen Zulte Waregem nogmaals pijnlijk duidelijk. Seizoensrevelatie Mats Rits depanneerde op links, maar dat experiment werd een maat voor niets, Mata kent op rechts nog steeds hoogtes en laagtes na zijn blessure en bracht aanvallend onvoldoende bij. Met de blessures van Diatta, Danjuma, Vlietinck, Cools en Dennis had Leko geen vleugelspelers meer, al kwam er over die laatste nu mogelijk goed nieuws. De Nigeriaan trainde gisteren opnieuw voluit mee en zou alsnog Dortmund halen na zijn hamstringblessure.

Als Dennis vandaag geen reactie krijgt op training, ziet het er alleszins goed uit voor woensdag. De flankaanvaller viel eind oktober uit na de thuiswedstrijd tegen Monaco. Zijn fitheid zou dus een extra wapen betekenen voor de match tegen Dortmund, al is het nog lang niet zeker dat Dennis ook effectief kan starten na een dikke maand inactiviteit. Het staat wel als een paal boven water dat Club momenteel acties en spitsvondigheid mist. Tegenwoordig kijkt iedereen enkel naar Hans Vanaken, bij gebrek aan beter. Maar als de tweevoudige Rode Duivel geneutraliseerd wordt, schiet er bitter weinig over aan vernuft om de boel open te breken. Vlietinck zou worden klaargestoomd voor het duel tegen Dortmund, maar hij werd nog niet gezien op het trainingsveld. Hetzelfde geldt voor Danjuma, Diatta en Cools.

Ook Denswil terug

Ook achterin is er waarschijnlijk goed nieuws: Denswil raakt bijna zeker fit voor de Champions League-match in Duitsland. Als de Nederlander helemaal hersteld is, vervangt hij in de Brugse basiself opnieuw Decarli – tegen Zulte Waregem ronduit slecht.

Net als vorige week vrijdag trainde Denswil gisteren opnieuw mee met de groep, maar Leko besloot om tegen Essevee geen risico te nemen en zijn verdediger te sparen. Die kampte sinds twee weken met een enkelblessure. Volgens Leko trainde Denswil vorige week nog met pijn, maar die zou ondertussen beter moeten zijn.

Een fitte Denswil zou ook alvast geen overbodige luxe zijn tegen de leider in de Bundesliga.