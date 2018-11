COMMENTAAR. Het belang van eigen jeugd

Ze kwamen als geroepen: met Amazu (19), Bornauw (19), Sambi Lokonga (19), Saele­maekers (19), Verschaeren (17) en Doku (16) speelden liefst zes jeugdproducten gisteren mee met Anderlecht. Ongetwijfeld een record in de jongste 50 jaar. Of ze allemaal op de lange termijn basisspeler zullen blijven, is nog af te wachten. De jongeren vielen alvast niet uit de toon, integendeel, en ze hebben allen een gezonde dosis lef. Daar kom je al een eind mee.