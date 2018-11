Nog meer ex-spelers ambiëren postje bij Anderlecht: ook Crasson is kandidaat (en wat met Kompany?)

Het is niet uitgesloten dat Anderlecht na Pär Zetterberg straks nog meer ex-spelers integreert in het sportieve beleid. Nieuwe baas Michael Verschueren wil het DNA van de club herstellen en overweegt daarbij een adviesraad met paars-wit bloed. Bertrand Crasson (47) is alvast kandidaat.

Bij Anderlecht is het in de toekomst niet meer de bedoeling dat één iemand over de transfers beslist. Meerdere kenners moeten hun mening geven. Pär Zetterberg zal daarbij zijn, maar er is eventueel nog ruimte voor andere ex-spelers.

Zo kwam Bertrand Crasson twee weken geleden de aftrap geven tegen AA Gent en toen kwam dat plan al even ter sprake. Crasson, die in de jaren 90 als jeugdproduct maar liefst 403 matchen betwistte voor Anderlecht – waaronder 78 Europese – en zes titels pakte, ziet zo’n rol wel zitten. De rechtsback speelde ook twee seizoenen voor Napoli en hield daar goeie contacten in Italië aan over. En ook omdat Marc Coucke weleens verweten wordt dat Anderlecht sinds zijn komst iets te Vlaams is geworden, kan de Franstalige Brusselaar een interessante piste zijn.

Of Anderlecht de kandidatuur van deze ex-speler in aanmerking zal nemen, moet wel nog blijken. Crasson werkte de afgelopen jaren als beloftencoach bij TEK Bero Sa­sana. Woensdag licht Michael Verschueren zijn beleidsplannen toe op een grote persconferentie en mogelijk zijn er nog andere kandidaten.

Idealiter gaan al deze mensen werken onder leiding van één sportief directeur met veel internationaal aanzien. Voor die man is een Anderlecht-verleden meegenomen, maar geen absolute must. De Brusselse droom voor die post is op termijn – zoals deze krant al aangaf – Vincent Kompany (32), maar blijkbaar koestert Manchester City gelijkaardige plannen. Hoelang de voetbalcarrière van Kompany ook nog duurt – in juni is hij einde contract – City wil hem na zijn actieve loopbaan inlijven als ambassadeur en uithangbord voor de club. Bij Man City voetbalt Kompany ondertussen al tien jaar. The Citizens beschouwen hem dan ook als hún icoon.

Bovendien bouwde Kompany een heel leven uit in Manchester. Hij vond er zijn vrouw Carla, zijn kinderen werden er geboren, hij studeerde er en investeerde er in verschillende projecten. Anderlecht droomt dus maar beter niet te hard van Kompany.