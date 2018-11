Borussia Dortmund-doelman feliciteert broer na winst op Club Brugge: “Alleen maakten wij meer goals”

Het komt niet vaak voor dat twee broers die voor een verschillend team spelen kunnen zeggen dat ze in hetzelfde seizoen gingen winnen op het veld van Club Brugge. Marco Bürki, de linksachter van Zulte Waregem, kreeg vrijdagavond meteen na affluiten een bericht van zijn broer Roman. De doelman van Dortmund ontvangt woensdag blauw-zwart in de Champions League.

Foto: BELGAIMAGE

“Mijn broer is heel trots op mij en volgde de wedstrijd op het internet. Nu kan ik ook zeggen dat ik Club Brugge geklopt heb. Alleen maakten wij meer goals”, zegt Marco. Dortmund won op 18 september met 0-1 in Jan Breydel. “Of ik woensdag ga kijken? Neen, het is te ver en ik zou te laat terug zijn. De volgende dag moeten we trainen. Tips heb ik niet echt voor Roman. Ik denk dat Dortmund zijn tegenstander grondig geanalyseerd heeft.”