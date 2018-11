Daar is Bronn, daar is de nul: WK-ganger geeft visitekaartje af en stabiliseert wankele Gentse defensie

Er was een schorsing van Igor Plastun nodig om Dylan Bronn (23) opnieuw centraal in de Gentse defensie te laten postvatten. En kijk, de Buffalo’s hielden voor het eerst in vijf wedstrijden de netten schoon. Opmerkelijk dat het zo lang wachten was op de Tunesische international. Want Bronn is de man waar je steeds op steunen kan, de Gentse stoere Rambo.