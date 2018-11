Luke-comeback-io in Duitsland: “Dit was mijn beste match ooit. Maar ga me nu niet vergelijken met Ronaldo”

Klaar voor een reeksje bijnamen? Komt ie. Dreier-Dodi, Der Verrückte, Dodi Lukecomebackio. De voetbalwereld durft nogal frivool met taal te worden als er iemand een unicum presteert. Dodi Lukebakio (21) zorgde er zaterdag voor dat hij de geschiedenis ingaat als de eerste speler ooit die Manuel Neuer in de Bundesliga een hattrick aansmeert. Het is crisis in Beieren. En het komt door een Belg.

Het vakblad Kicker is een instituut in voetbalminnend Duitsland. Geprezen voor zijn reportages en interviews, geapprecieerd omwille van de aangename en duidelijke analyses over het landelijke voetbal. In zijn laatste editie publiceerde Kicker een elftal van de beste nieuwkomers in de Bundesliga. Axel Witsel was één van hen, maar daarnaast was er nog plaats voor een andere Belg, die volgens het blad beschikt over een glänzende Schusstechnik (een briljante traptechniek): Dodi Lukeba­kio, een talentje van Fortuna Düsseldorf.

Records bij de vleet

Tot dat moment had Lukebakio nog niet al te veel gepresteerd in Duitsland. Hij scoorde wel vier keer in twee bekermatchen tegen mindere goden, maar in de competitie bleef zijn bijdrage voorlopig beperkt tot twee doelpunten. Tot zaterdag. ­Lukebakio – van nature een flankspeler – mocht op bezoek bij Bayern München voor de vierde keer op rij starten. Vanuit zijn rol als centrumspits zorgde hij voor een unicum, dat nog lang zal heugen: drie keer scoren tegen Der Rekordmeister en zijn ploeg op die manier vanuit een geslagen 3-1-achterstand alsnog een punt bezorgen. Drie goals die records deden sneuvelen. Voor het eerst kreeg Manuel Neuer in de Bundesliga een hattrick te verwerken, voor het eerst scoorde een Belg een hattrick tegen Bayern München, voor het eerst sinds 2001, toen Ebbe Sand het deed voor Schalke 04, moest Bayern drie doelpunten van één en dezelfde speler toestaan en voor het eerst sinds Thomas Allofs in 1990 maakte een speler van Düsseldorf drie goals in één match op het hoogste niveau. Dreier-Dodi doopte Bild Lukebakio meteen om. “Der Verrückte(de gek, nvdr.) heeft het voor ons gedaan!”, schreeuwde ploegmakker Robin Bormuth meteen na de match. Lukebakio, plotsklaps icoon van de Bundesliga.

“Dit was mijn beste match ooit”, toonde de Belg zich enorm tevreden. “Maar ga me nu niet vergelijken met Cristiano Ronaldo.” De Portugees scoorde in 2017 in Champions ­League-verband ook eens drie keer tegen Bayern, al had hij er wel verlengingen voor nodig. “Dat is een onmogelijke vergelijking. Ik kan alleen maar zeggen dat het ongelooflijk is voor mij om drie keer te scoren ­tegen een topkeeper als Manuel Neuer, al dacht ik daar op het moment zelf niet aan. Het belangrijkste is nu dat ik met mijn voeten op de grond blijf staan.”

Iets wat zijn trainer Friedhelm Funkel beaamde. “Dodi moet vanaf nu schoenen met lood beginnen te dragen”, grapte die op de persconferentie na de match. Want Düsseldorf heeft Lukebakio nodig. De club – waarbij met Benito Raman nog een Belg actief is – staat na twaalf speeldagen op een gedeelde voorlaatste plaats in de Bundesliga.

Gehuurd zonder aankoopoptie

Lukebakio lijkt die degradatiezorgen even te mogen vergeten. Na een heftige start als professioneel voetballer met passages bij Anderlecht, Charleroi, Toulouse en Watford – hij is er nog steeds maar 21 – lijken de puzzelstukjes voor de aanvaller bij Düsseldorf eindelijk op zijn plaats te vallen. Lukebakio speelt, is belangrijk en geliefd. Enig probleem: Düsseldorf bedong bij Watford geen aankoopoptie toen het de Belg afgelopen zomer op huurbasis overnam. Daarom dat de club er goed aan doet om dit seizoen optimaal te genieten van Lukebakio. Bayern kan er alvast van meespreken. Door Lukeba­kio en het bijhorende 3-3-gelijkspel blijft Der Rekordmeister achter met een trieste 2 op 9. Trainer Niko Kovac balanceert op de rand van het ontslag. Der Verrückte heeft bijna een nieuw slachtoffer op zijn conto staan.

