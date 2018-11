Anderlecht verliest weer, maar dat lag niet aan de zes jeugdspelers: “Geef die Vranjes eens flink op zijn donder”

Met een zege op STVV had Anderlecht volgende week tegen Genk voor de eerste plaats kunnen spelen. Ongelofelijk, in zo’n snertseizoen. Alleen lukte het niet om te winnen op Sint-Truiden. Dat lag heus niet aan de zes (!) tieners die meespeelden. Hen treft geen ­enkele blaam, integendeel. Amuzu, Verschaeren, Bor­nauw, Saelemaekers, Sambi Lokonga en Doku: geef die Vranjes eens flink op zijn donder.

Anderlecht dat aan een wedstrijd begint met maar liefst vijf eigen jeugdproducten onder de 20 jaar. Allemaal Belgen, bovendien. Het moet tientallen jaren geleden zijn dat zoiets nog gebeurde. Daarnaast viel er met de 16-jarige Jérémy Doku nog een zesde Belgisch talent in. Door de blessures van Trebel en co. daalde de gemiddelde leeftijd van paars-wit zelfs naar 22,2 jaar. “Hier komen winnen met zo’n jong elftal tegen een STVV dat Play-off 1-ambities heeft, zou ongelofelijk geweest zijn”, stelde trainer Hein Vanhaezebrouck. “Het had nochtans gekund. Daarom ben ik trots op mijn jonkies.”

De Brusselaars zaten gisteren dus in hun puberteit. Alleen waren het niet de puistenkopjes die de dommigheden uithaalden. Het waren de ouderen die zichzelf niet in de hand hadden. Hoe Vranjes zich bij drie tegengoals – let op mijn woorden – kinderlijk liet aftroeven: pijnlijk. Anderlecht gaf een voorsprong weg en daarna sloeg ook Thomas Didillon – nochtans vaak een betrouwbare keeper – nog eens aan het blunderen. “Vooraf had ik gezegd dat we met dit jonge elftal alleen punten konden pakken als iedereen 98 minuten gefocust zou blijven, maar dat lukt ons dus niet. In onze eigen voeten schieten: dat is het verhaal van ons hele seizoen. En je kunt er weinig aan doen, zeker omdat het elke keer iemand anders is die in de fout gaat.”

De gaten zijn ondertussen niet meer te tellen, de tegengoals evenmin. Ook bij sommige stilstaande fases stond Anderlecht opnieuw te zwemmen. Hein had gehoopt dat de meer ervaren spelers de jonkies bij de hand zouden pakken, maar het was eerder omgekeerd.

Neem nu Yari Verschaeren. Een opdondertje van 17 jaar dat debuteerde bij de A-ploeg. Niet te groot, een lichtgewicht, maar met een laag zwaartepunt. Hij voelde zich als een vis in het water op het kunstgras. Straf hoe Verschaeren zich nooit wegstak en elke keer opnieuw de bal vroeg. Hij leidde Amuzu met een geweldige doorsteekpass naar de penalty die Anderlecht kreeg.

Françis Amuzu – Ciske voor de vrienden – was op zijn beurt een gesel voor zijn tegenstander Jordan Botaka. Als gewezen zaalvoetballer pakte hij uit met goeie dribbels en in zijn interview achteraf zei Amuzu: “Trebel had me gezegd dat ik meer moest durven en dus deed ik dat.”

Jawel, Amuzu spreekt onbevangen met de pers. Daar vindt die Vranjes zichzelf klaarblijkelijk véél te goed voor. De Bosniër geeft nooit interviews, terwijl enige verantwoording nochtans op zijn plaats zou zijn. Vanhaezebrouck verving Vranjes toen hij weer geel pakte. “Tja, als Ognjen geel pakt, weet je dat je hem moet wisselen.”

En dan was er nog Jérémy Doku. Met zijn 16 jaar, 5 maanden en 29 dagen de op vier na jongste Anderlecht-debutant ooit – na Tielemans, Lamptey, Babayaro en Lukaku. Telkens als hij de bal kreeg, gebeurde er wat. “Doku zorgde voor gevaar”, gaf Vanhaezebrouck toe. “Op den duur hoopten we dat de bal veel naar hem ging. Die jongeren draaiden allemaal goed mee en bewijzen dat ze klaar zijn voor meer. Misschien moeten we hen meer kansen geven. Al mogen we geen stappen overslaan. Vergeet ook niet dat dit op kunstgras was, waar die kleine techniekers van houden. Op een echt veld kan het moeilijker zijn.”

Opnieuw tegen Trnava?

De ideale gelegenheid om dat te testen, is donderdag in de Europese match tegen Trnava. Waarom zou je Doku en Verschaeren dan niet nog eens hun kunstjes laten tonen? Er staat toch niets meer op het spel.

Gisteren volstond hun jeugdige enthousiasme helaas niet om te winnen op STVV. Anderlecht had nochtans over Club Brugge en Antwerp kunnen wippen naar plaats twee op slechts twee punten van leider Genk. Dat was pas echt krankzinnig geweest als je ziet wat er dit seizoen al allemaal gebeurde. En volgende week is het Anderlecht-Genk. Maar het is de jonkies vergeven dat dat scenario niet lukte. Al wie ouder is dan 20, mag wel eens gaan biechten.