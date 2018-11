AA Gent-Antwerp, ofwel de meest opwindende 0-0 van het jaar: “Tja, er gebeuren zo veel bizarre dingen de laatste tijd”

De titel boven dit stuk zegt alles. Het is in één zin de samenvatting van AA Gent-Antwerp. Twee afgekeurde doelpunten, één niet-toegekend doelpunt én een gemiste strafschop. En telkens met de VAR in de hoofdrol. Maar op het laatst mocht Antwerp Sinan Bolat nog bedanken voor zijn redding op strafschop, eentje die de Great Old de tweede plaats bezorgde. “Of het bizar is dat deze match op 0-0 eindigde? Er gebeuren tegenwoordig wel meer bizarre dingen”, zegt Jelle Van Damme.

16 mei 2009. AA Gent-Standard. Minuut 92. Bryan Ruiz legt aan voor een strafschop die ervoor kan zorgen dat Anderlecht kampioen wordt. Sinan Bolat pakt.

3 december 2017. Standard-Antwerp. Minuut 91. Orlando Sa kan Standard de zege bezorgen vanop de stip. Sinan Bolat pakt de penalty.

25 november 2018. AA Gent-Antwerp. Minuut 90. Vadis Odjidja mag een strafschop nemen. Maar Sinan Bolat redt.

LEES OOK. VAR verhit de gemoederen tijdens Gent-Antwerp: werden deze drie doelpunten terecht niet goedgekeurd?

Om maar te zeggen. Sinan Bolat heeft een patent op het pakken van strafschoppen in de blessuretijd. De doelman van Antwerp was gisteren de beste man op het veld in de Ghelamco Arena. Niet alleen voor die late strafschopredding. Ook eerder in de wedstrijd kwam hij verschillende keren succesvol tussen. “Vadis is rechtsvoetig en veel rechtsvoetigen trappen naar die kant. Hij trapte hem wel goed, maar gelukkig raakte ik de bal nog een beetje, waardoor hij tegen de paal ging”, zei Bolat. “Gelukkig, want zo pakken we nog een punt. Of Jelle Van Damme (die de penaltyfout maakte, nvdr.) mij al bedankt heeft? Ik zal hem straks zeggen dat hij de helft van zijn wedstrijdpremie aan mij moet afgeven. (lacht) Stel je voor dat we na zo’n penalty hier met lege handen naar huis waren gegaan. Dat zou heel pijnlijk geweest zijn met al die discutabele fases eerder in de wedstrijd.”

Na de strafschop maakte Bolat ostentatief het teken van de VAR richting het publiek en de camera’s. Om diens beslissing in vraag te stellen? “Oh nee, dat had helemaal niets met de VAR te maken. Dat was naar mijn familie, die op tv moesten kijken of ik hem goed gepakt had of niet”, zei een cynische Bolat.

Het was dus een bewogen namiddag voor de videoref Lawrence Visser. Er was de strafschop, het schot van Chakvetadze dat al dan niet over de lijn ging. En twee keer mocht Antwerp juichen, maar twee keer volgde een ontnuchtering. Telkens oordeelde de VAR dat het buitenspel was. Als je al die fases opsomt, is het bizar dat deze wedstrijd op 0-0 eindigde. “Tja, er gebeuren zo veel bizarre dingen de laatste tijd”, haalde Jelle Van Damme de schouders op.

Sinan Bolat sprak zich minder scherp uit. “Als de VAR iets beslist, ga je er toch altijd van uit dat het klopt. Al hoor ik dat ons eerste doelpunt onterecht is afgekeurd. Maar goed, bij dat schot van Chakvetadze dat ik moest lossen, had hij het wel bij het rechte eind. Die bal ging niet over de lijn. Al had ik daar wel een beetje geluk. Ik had niet verwacht dat hij zo snel zou schieten. Ik liep achteruit, het was moeilijk om te beslissen of ik hem zou klemmen of wegduwen.”

Over Club naar tweede plaats

Bij Antwerp zaten ze vooral door dat eerste afgekeurde doelpunt met een wrang gevoel. Maar al bij al is een gelijkspel op het veld van AA Gent geen onaardig resultaat. De Great Old springt zelf over Club Brugge naar de tweede plaats.

“Het was belangrijk om niet te verliezen om Gent op afstand te houden”, aldus Sinan Bolat. “Maar nu moeten we tegen Sint-Truiden punten pakken om wat zekerder te worden van onze plaats in de top zes. We zijn content met waar we nu staan, maar met de resultaten van Genk en Club Brugge in het achterhoofd hadden we gehoopt om hier te winnen, om die volgende stap te zetten. Maar die tweede plaats is mooi. We staan daar goed bovenaan. Maar het is nog heel vroeg en het kan snel gaan. Als je twee wedstrijden na elkaar verliest, moet je bibberen om je plaats in de top zes te verliezen. Dus wij moeten er gewoon elke week staan.”