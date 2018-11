Eden Hazard spreekt (nog maar eens) over zijn potentieel vertrek bij Chelsea, maar deze keer ging het ook over PSG

Het was een pijnlijk weekend voor Eden Hazard en Chelsea. De Blues gingen met 3-1 onderuit tegen Tottenham, goed voor de eerste nederlaag in de Premier League. De Rode Duivel was daarnaast te gast bij Canal + en sprak er, uiteraard, over een potentiële transfer komende zomer.

Het was al de zoveelste keer dat Hazard gevraagd werd naar zijn intenties in de nabije toekomst. Zijn voorkeur is al een tijdje duidelijk: Real Madrid. Maar Hazard wil zijn huidige club geen pijn doen. “Voorlopig blijf ik bij Chelsea”, klonk het zondag. “Na dit seizoen heb ik nog één jaar te gaan dus als ik niet verleng, is een transfer mogelijk. Ik zie mezelf niet vertrekken in januari. Dat kan ik de club en de supporters niet aandoen.”

Wanneer dan wel? “Volgende zomer is een mogelijkheid”, aldus Hazard. “Maar het is ook mogelijk dat ik voor de rest van mijn carrière bij Chelsea blijf.” Real Madrid is kanshebber nummer één om Hazard te kopen, maar ook PSG werd al genoemd. “Er is in het verleden al contact geweest, maar ik ben niet in de verleiding gekomen. Als ik ooit terugkeer naar Frankrijk, zal dat voor Lille zijn. Maar vandaag is er geen enkele kans dat ik weer in de Ligue 1 ga spelen.”