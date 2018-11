Eigenaar Hema wil winkels verkopen aan franchisenemers

Marcel Boekhoorn zal als nieuwe eigenaar van de Nederlandse warenhuisketen Hema snel een deel van de winkels verkopen aan de franchisenemers. Hij wil de opbrengst gebruiken om de buitenlandse expansie van Hema te versnellen. Dat zeggen bronnen uit de financiële sector tegen het Financieel Dagblad, de Nederlandse zakenkrant, op voorwaarde van anonimiteit.

Verkoop van filialen aan franchisenemers is opvallend omdat Hema onder de oude eigenaren een scherp conflict had met de franchisenemers. De vorige eigenaar, het Britse Lion Capital, zag de zelfstandige ondernemers als struikelblok in het verkoopproces.

Boekhoorn wil, aldus de bronnen, beginnen met de verkoop van de eigen winkels zodra de overname formeel is afgerond. Dat is hoogstwaarschijnlijk in januari 2019. Van de 545 Hema-winkels in Nederland zijn er al 261 in handen van ongeveer honderd franchisenemers.

Boekhoorn heeft nog een tweede plan om geld binnen te halen. Hij wil de eigen bakkerij, die op zeven locaties in Nederland onder meer de bekende tompoucen maakt, afstoten. Bij de bakkerijen werken naar schatting zo’n 350 mensen.