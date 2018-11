Brugge - Liefst 950 led-schermen zorgen in Brugge voor een magische kerstsfeer. In de West-Vlaamse hoofdstad is zaterdag het eerste digitale ijsmuseum ter wereld geopend waar veertig kunstenaars een maand lang aan gewerkt hebben. Het thema van de kunstwerken is de Griekse mythologie. Wie graag een kijkje gaat nemen, trekt best warme kleren aan want de temperatuur is er -6°C. Het ijssculpturenfestival loopt nog tot 6 januari.