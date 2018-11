Theo Francken neemt schorsing Waals tv-gezicht hoog op: “Groenen kregen haar scalp op een dienblaadje”

De directie van de Franstalige zender RTL maakte zondag bekend dat ze Emmanuelle Praet, een chroniqueur van radio en tv, schorst wegens “buitensporige” uitlatingen tegen de ‘gele hesjes’. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is zeer misnoegd. Hij verwijt RTL te plooien voor de groenen: “Opiniemakers, chroniqueurs, columnisten, analisten, politicologen, commentatoren, beware!”

In de zondagse uitzending van het RTL-programma ‘C’est pas tous les jours dimanche’ nam Praet vertegenwoordigers van de ‘gele hesjes’, de groep die protesteert tegen de hoge brandstofprijzen, de maat. De chroniqueur wees de gasten erop dat ze “altijd voor dezelfden hadden gestemd in Wallonië” en dat “Ecolo bij de jongste verkiezingen een sprong gemaakt had en dat al de taksen die u betaalt, milieutaksen zijn, dus denk toch een beetje na bij de volgende verkiezingen”.

“Buitensporige uitspraken”

De directie van RTL besloot Praet haar daarop te schorsen. “Wij betreuren deze buitensporige uitspraken en wil er nadrukkelijk afstand van nemen”, klonk het in een mededeling. “Het gaat om een ernstige fout van de polemiste, die de uitwisseling van ideeën in de uitzending moet dienen en geenszins de opdracht heeft de actie van specifieke partijen op gratuite wijze te verguizen door ongegronde algemeenheden te gebruiken.”

“Scalp op een dienblaadje”

De maatregel kan op geen enkele sympathie van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) rekenen. In verschillende tweets uitte hij zijn ongenoegen. Hij richtte daarbij zijn pijlen niet alleen op RTL maar ook op de groenen. Zo moesten onder meer covoorzitters van Ecolo Jean-Marc Nollet en Zakia Khattabi het ontgelden. Zij zouden volgens Francken het ontslag van Praet hebben geëist. “Ze kregen haar scalp op een dienblaadje van RTL.”

Het groene voorzittersduo Khattabi-Nollet eisten vandaag ontslag v Praet omdat ze vanochtend stelde dat de gele hesjes beter moeten nadenken als ze gaan stemmen want die brandstofverhogingen zijn ecologische eisen. Ze kregen haar scalp op een dienblaadje van @rtlinfo #Venezuela — Theo Francken (@FranckenTheo) 25 november 2018

“Partijvoorzitters die het ontslag eisen van een politiek commentator, journalist. Ik krijg schrik van die groenen. En wordt misselijk van @rtlinfo om zo door de knieën te gaan”, liet Francken nog weten in een inmiddels verwijderde tweet, meldt La Derniere Heure. “De groenen willen de grootste politieke formatie van België worden: opiniemakers, chroniqueurs, columnisten, analisten, politicologen, commentatoren, beware!”, klinkt het nog.

Francken wees er verder op dat chroniqueurs die geregeld een linkser geluid laten horen en kritiek hebben op de staatssecretaris wel mogen blijven zitten in ‘C’est pas tous les jours dimanche’. “De andere chroniqueurs Henrion-Raviart geven wekelijks af op de regering MR-NVA en vooral mij.” Francken benadrukt dat hij niet uit is op de schorsing van het duo. “Integendeel, hoe meer debat, hoe liever. Maar wel iedereen gelijk voor de wet.”

De groenen willen de grootste politieke formatie van België worden: opiniemakers, chroniqueurs, columnisten, analisten, politicologen, commentatoren, beware!#freedomofspeech — Theo Francken (@FranckenTheo) 25 november 2018

#jesoutiensEmanuellePraet

Om zijn standpunt kracht bij te zetten lanceerde de staatssecretaris een hashtag voor het geschorste tv-gezicht: #jesoutiensEmanuellePraet (ik steun Emanuelle Praet, nvdr.). Wat later gooide Francken er nog een tweede, ludiekere, hashtag tegenaan: “Wacht, deze heb ik nog niet gebruikt: #linksmagalles want ja, links mag alles.”

“Fout signaal”

Ook Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten wijst de beslissing van RTL af: “Fout signaal! Elke politicus hoort en leest analyses over zichzelf, zijn/haar ideologie of partij die fout of confronterend zijn. Daar mee omgaan hoort bij de liberale democratie. Als je het niet eens bent, vraag je wederwoord. Géén schorsing”, schrijft ze op Twitter.

Fout signaal! Elke politicus hoort en leest analyses over zichzelf, zijn/haar ideologie of partij die fout of confronterend zijn.



Daar mee omgaan hoort bij de liberale democratie. Als je het niet eens bent, vraag je wederwoord. Géén schorsing. #hetwoordisvrij#libertédexpression https://t.co/1XLKBapo19 — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) 26 november 2018

“Onbegrijpelijk”

MR-politicus Georges-Louis Bouchez spreekt op Twitter zijn “volledige steun” uit voor Praet. Hij benadrukt dat de columniste juist haar taak heeft vervuld, “die niet dezelfde is als van de journalist.” De beslissing van RTL is dan ook “onbegrijpelijk”, aldus Bouchez.